Un magico villaggio di Natale itinerante, aperto a tutti, circola nel cuore di Milano con oltre cento idee regalo all’insegna della bellezza. Per salire a bordo e vivere questa esperienza c'è tempo fino a domenica prossima, 17 novembre. Le partenze in pieno centro, tra le piazze Duomo e Cordusio, in via Cesare Cantù, all'altezza del civico 2.