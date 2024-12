L'evoluzione di Babbo Natale: da San Nicola al mito moderno

Il personaggio di Babbo Natale è ispirato a San Nicola, vescovo di Myra (città situata nell'odierna Turchia), del quale si racconta che fosse un protettore dei bambini e che visse tra il 270 e il 343 d. C. Secondo alcune leggende, egli infatti ritrovò e riportò in vita tre fanciulli, rapiti e uccisi da un oste. Il culto del santo, limitato per alcuni secoli alla sua regione di origine, si è diffuso in Europa nel corso del Medioevo e tra le persone benestanti si affermò la tradizione di scambiarsi regali nella ricorrenza della sua morte, il 6 dicembre. L'usanza è ancora in esistente nei Paesi Bassi, in Germania, in Austria e in Italia (nei porti dell’Adriatico, a Trieste e nell’Alto Adige). L'appellativo Santa Claus deriva da Sinterklaas, nome olandese di san Nicola. Tuttavia per la creazione del personaggio di Babbo Natale è stata fondamentale anche una figura del folklore inglese, Father Christmas. Il personaggio, nato intorno al XVI secolo, era la rappresentazione dello spirito natalizio ed era raffigurato con vesti verdi o rosse bordate di pelliccia.