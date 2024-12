Chi era Santo Stefano e perché è una figura importante

Quest'ultimo, descritto negli Atti degli Apostoli, avvenne per lapidazione, tipica esecuzione giudaica e non per crocifissione, metodo classico usato dagli occupanti romani. Vista la modalità con cui avvenne il suo martirio, conosciamo con certezza la data della morte di Santo Stefano: 36 d.C., periodo di vuoto amministrativo in seguito alla deposizione di Ponzio Pilato. La sua lapidazione ebbe luogo in presenza di Saulo di Tarso, divenuto poi San Paolo e convertitosi lungo la via di Damasco.