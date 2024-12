Il significato nascosto dietro i simboli del Natale

La tradizione di addobbare l'abete nel periodo di Natale si consolida probabilmente in Germania all'inizio del seicento. Secondo la leggenda, la Duchessa di Brieg aveva già fatto adornare il suo castello per i festeggiamenti natalizi, quando si accorge che un angolo di una delle sale dell’edificio era rimasto completamente vuoto. Per questo, richiede che un abete del giardino del castello venga trapiantato in un vaso e portato in quella sala. Nell'ottocento la presenza dell'albero di Natale si consolida poi anche in Austria, Francia, Svizzera e Gran Bretagna, in cui l'usanza viene importata dal principe Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, marito della regina Vittoria e di origini germaniche. In Italia la diffusione di quest'usanza si deve alla regina Margherita nella seconda metà dell'ottocento che fa allestire un abete addobbato al Quirinale.