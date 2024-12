Usanze natalizie nel mondo, ecco le più affascinanti

In Giappone il Natale è più un’occasione per un appuntamento romantico, una specie di San Valentino. Dagli anni settanta si è diffusa la bizzarra tradizione tra le coppie di mangiare pollo fritto la sera della vigilia. Tutto merito di una campagna pubblicitaria della catena KFC lanciata nel 1974, il cui slogan era appunto “Kentucky For Christmas” (“Kentucky per Natale”). Ma il 25 dicembre per i giapponesi è un giorno lavorativo normale. Nelle Filippine, il 24 dicembre viene messa in scena la Panunuluyan: una coppia, vestita come Giuseppe e Maria, bussa alle porte delle case in cerca di alloggio e lo troverà solo una volta arrivata alla chiesa, poco prima che inizi la tradizionale messa natalizia chiamata la Misa de Aguinaldo. In Cina, tra il 21 e il 23 dicembre si tiene la festa del “Dōngzhì”, l’originale festività legata al periodo natalizio e al solstizio invernale. In questo periodo è tradizione soprattutto nel Sud del Paese di preparare le Tangyua, polpette di riso glutinoso.