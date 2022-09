IgNobel 2022, dal sesso degli scorpioni al ritmo cardiaco di due persone innamorate: ecco le ricerche premiate

Nobel a Parisi, l'omaggio degli studenti della Sapienza: "It's coming Rome" Foto @medepsisapienza | Christian Benenati Instagram leggi dopo slideshow ingrandisci Ai Nobel come agli Europei. "It's coming Rome. Congratulazioni Giorgio". Così gli studenti dell'Istituto di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma hanno voluto rendere omaggio a Giorgio Parisi, premiato con il Nobel per la Fisica per le sue ricerche sui sistemi complessi. Lo striscione è apparso in università dopo l'annuncio del riconoscimento. Parisi è professore ordinario di Fisica Teorica nell'ateneo romano. Leggi Tutto Leggi Meno

I Nobel dell'assurdo -

lavori di ricerca fuori dall'ordinario

Annals of Improbable Research

"stimolare l'interesse per la scienza"

Come ogni anno, gli IgNobel vengono assegnati a, che però non sono fini a se stessi. Il concorso, sponsorizzato dalla rivista statunitensee finanziata dalle associazioni di Fantascienza e degli studenti di Fisica dell'Università di Harvard, ha infatti lo scopo di. A presentare le dieci ricerche più bizzarre di quest'anno sono stati otto autentici premi Nobel, tra cui Frances Arnold premiata per la Chimica nel 2018.

Le ricerche più divertenti -

premio per la Cardiologia

la vita sessuale degli scorpioni sia influenzata dalla loro stitichezza

documenti legali siano in realtà spesso difficili

Quando due persone provano attrazione l'una per l'altra i loro battiti cardiaci vanno all'unisono. Lo ha dimostrato il gruppo di ricercatori internazionali vincitore del. Meno romantica la ricerca vincitrice del premio per la Biologia: i suoi autori hanno infatti provato come. Poi ci sono gli insigniti del premio per la Letteratura con uno studio capace di dimostrare come ida comprendere non per la complessità dei contenuti, ma per via della scrittura scadente degli autori.

Dai Maya agli anatroccoli -

ceramiche Maya

clisteri inebrianti

premio per la Storia dell'Arte

premio per la Fisica

Hanno vinto anche gli studiosi che a partire dall'analisi dellehanno scoperto che l'antico popolo si drogava attraversocontenenti alcool ed erbe allucinogene. A loro il. Non mancano di fantasia nemmeno gli studiosi vincitori del: hanno dimostrato che gli anatroccoli seguono in fila la loro mamma per risparmiare energia, soprattutto agli ultimi in coda. Lo hanno fatto attraverso un esperimento in cui i cuccioli hanno avuto lo stesso comportamento anche con una finta mamma anatra meccanica.

Sul podio anche l'Italia -

dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Catania

premio per l'Economia

Alessandro Pluchino, Andrea Rapisarda Alessio Emanuele Biondo, tutti e tre docenti delsi sono aggiudicati il. Il loro merito? Aver realizzato nella ricerca "Talent vs. Luck: The Role of Randomness in Success and Failure" una dimostrazione matematica del fatto che il successo è in gran parte una questione di fortuna.