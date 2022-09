La batteria usa e getta del futuro: è di carta e si attiva con l'acqua

La scienza non smette mai di stupire. Idee che lasciano di stucco per l’innovazione e fantasia. Infatti, per sviluppare una

batteria di carta

serve una bella dose di immaginazione.

Sostenibile ed usa e getta

Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology di Dübendorf

dispositivi monouso a bassa potenza

biodegradabile

, si attiva semplicemente con qualche goccia d’acqua e potrebbe essere disponibile a breve. La trovata arriva dai ricercatori dello, che hanno sviluppato il prototipo di una batteria in grado di alimentare, totalmente. Cosa non da poco, visto che in Europa la metà delle batterie non viene riciclata (Eurostat).

Ma

come funziona

sale di cloruro di sodio

grafite

polo positivo

polvere di zinco

polo negativo

grafite e nerofumo

collegare i due poli

bagnata

il cloruro di sodio si scioglie rilasciando ioni carichi

esattamente questa batteria “green”? Si tratta di una piccola striscia di carta rettangolare, su cui sono stampate tre tipologie di inchiostri. Su tutta la striscia viene applicato ile una delle sue estremità più corte viene immersa nella cera. Su un lato della carta viene stampato il primo inchiostro contenente, che funge da, mentre sull’altro lato viene messo l’inchiostro contenente, che funge da. Infine, su entrambi viene stampato il terzo inchiostro, con(un pigmento), che ha il compito dia due circuiti situati sull’estremità imbevuta di cera. È a questi due circuiti che può essere collegato il dispositivo. Una voltacon appena due gocce,che attivano la batteria.

Ovviamente si tratta ancora di un prototipo, in quanto tale ha delle

limitazioni

bassa densità energetica

asciutta

. Ad esempio, la(poche centinaia di microwatt per cm2) e il fatto che la batteria smette di funzionare una volta(dopo circa un’ora). Solo la sperimentazione e il tempo ci diranno se questi problemi saranno risolvibili, ma questo non toglie il fascino all’ennesima sorprendente idea che può andare in soccorso dell’ambiente.