Nobel per la matematica, vince l'ucraina Maryna Viazovska: è la seconda donna nella storia

La 38enne è stata premiata per i suoi lavori sul problema dell’impacchettamento di sfere identiche in uno spazio tridimensionale.

La seconda donna vincitrice di sempre -

Maryna Viazovska è la seconda donna in assoluto a vincere l’ambito premio, dopo Maryam Mirzakhani nel 2014. “Sono di Kiev, in Ucraina. A febbraio la mia vita è cambiata per sempre, ma anche per tutte le persone del mondo. Spesso diamo per scontate le cose belle della nostra vita, anche la pace. Ora capisco quanto mi sia sbagliata”, ha dichiarato in un video pubblicato su YouTube dall’Unione Matematica Internazionale.

La consegna ad Helsinki, a causa della guerra -

Il premio è stato istituito nel 1936 e ogni quattro anni viene assegnato dall’Unione Matematica Internazionale. Consiste in una medaglia d’oro e una ricompensa di 15mila dollari canadesi, per celebrare le scoperte eccezionali di ricercatori sotto i 40 anni.A differenza degli altri anni, l’annuncio è stato fatto durante un evento speciale tenutosi ad Helsinki, in Finlandia. "Il Congresso avrebbe dovuto svolgersi a San Pietroburgo ma si è poi deciso, per la prima volta, di farlo online. Una scelta politica molto grossa dovuta alla guerra", ha commentato Roberto Natalini, direttore del Consiglio nazionele delle Ricerche.

Il quesito delle sfere -

“Quante palle di cannone possono entrare nella stiva di una nave?”. Da questa domanda è nata, poco più di 400 anni fa, la congettura dell’astronomo Giovanni Keplero. La dimostrazione matematica permette l’inserimento di una serie di oggetti rotondi all’interno di una scatola.Già nel 1998 il matematico americano Thomas Hales ci era riuscito, ma la sfida era quella di farlo con sfere superiori a tre dimensioni. La Viazovska è stata capace di farlo con sfere fino a otto dimensioni. La soluzione di questo problema, ad esempio, è utile per i codici di correzione degli errori dei segnali di telecomunicazione.