La medaglia del premio Nobel russo Dmitry Muratov venduta a 103 milioni dollari: il ricavato ai bimbi ucraini

Il ricavato andrà all'Unicef per aiutare i bambini sfollati a causa della guerra in Ucraina. Muratov, insignito della medaglia d'oro nell'ottobre 2021, ha contribuito a fondare il quotidiano russo indipendente Novaya Gazeta. Era il caporedattore della pubblicazione quando è stata chiusa a marzo a causa della repressione del Cremlino nei confronti dei giornalisti.

Emergenza incendi in Spagna, evacuate diverse località in Castiglia e León

Leggi Anche Nobel per la Pace 2021 ai giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov

Leggi Anche Il premio Nobel per la Pace Muratov mette la medaglia all'asta per il Fondo dei rifugiati ucraini

E' stata un'asta record quella organizzata dall'Heritage di New York. La medaglia di Muratov, modellata da 175 grammi di oro a 23 carati, si pensava che sarebbe passata di mano per qualche centinaia di migliaia di dollari, nessuno si aspettava di raggiungere il milione. L'oro da cui è composta la medaglia vale circa 10mila dollari. Inoltre Muratov ha personalmente dato in beneficenza i 500mila dollari ricevuti per il Premio Nobel per la pace.