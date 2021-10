Nobel per la Pace 2021 ai giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov

Twitter

Il Premio Nobel per la Pace 2021 è stato assegnato alla filippina Maria Ressa e al russo Dmitry Muratov. I due giornalisti sono stati insigniti "per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è precondizione per la democrazia e per una pace duratura". Un giornalismo "libero, indipendente e basato sui fatti è una protezione contro l'abuso di potere, le falsità e la propaganda di guerra", si legge nella motivazione.