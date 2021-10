Nobel Letteratura 2021 allo scrittore tanzaniano Abdulrazak Gurnah

Il Premio Nobel 2021 per la Letteratura va a Abdulrazak Gurnah : è la prima volta che un cittadino della Tanzania riceve l'onoreficenza. Gurnah da tempo vive e lavora in Gran Bretagna . Tra i suoi romanzi famosi Paradise (1994), By the Sea (2001) e Desertion (2005). L'accademia svedese ha attribuito il premio "per la sua intransigente e profonda analisi degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel golfo tra culture e continenti".

L'attività letteraria Arrivato in Gran Bretagna, dove tutt'ora vive, come rifugiato alla fine degli anni '60, Gurnah (73 anni), è autore di dieci romanzi e di una serie di racconti, tutti attraversati dalla questione del rifugiato e nei quali ha stravolto la prospettiva coloniale per evidenziare quella delle popolazioni indigene.

La fuga dalla Tanzania Nato nel 1948 e cresciuto sull'isola di Zanzibar, nell'Oceano Indiano, Gurnah apparteneva al gruppo etnico vittima dell'oppressione sotto il regime del presidente Adeid Karume e dopo aver terminato la scuola è stato costretto a 18 anni a lasciare la sua famiglia e a fuggire dal Paese, allora la neonata Repubblica di Tanzania. Solo nel 1984 gli è stato possibile tornare a Zanzibar dove ha potuto rivedere suo padre poco prima della morte.

I romanzi più famosi Gurnah è stato, fino al suo recente ritiro dall'attività lavorativa, professore di letteratura inglese e postcoloniale presso l'Università del Kent a Canterbury. I suoi romanzi più famosi sono "Paradise" e "By the Sea". Gurnah ha iniziato a scrivere a 21 anni in esilio, in inglese, e anche se lo swahili era la sua prima lingua, l'inglese è diventata la sua lingua letteraria. Ha debuttato nel 1987 con Memory of Departure.