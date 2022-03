Mosca: sospesa la pubblicazione di Novaya Gazeta, il giornale diretto dal Nobel per la pace Muratov

L'esercito ucraino in "ritirata" a Luhansk abbandona le armi per strada

L'Authority ha affermato che il giornale non ha etichettato, in uno dei suoi articoli, un'organizzazione non governativa come "agente straniero", secondo quanto richiede la legislazione russa. Ecco il testo pubblicato dai redattori per comunicare lo stop della testata: "Abbiamo ricevuto un altro avviso da Roskomnadzor. Sospendiamo quindi la pubblicazione del giornale sul suo sito Web, nelle reti e sulla carta - fino alla fine dell' 'operazione speciale sul territorio dell'Ucraina'. Cordiali saluti, i redattori di Novaya Gazeta".

Il giornale della Politkovskaja

- Per Novaya Gazeta aveva lavorato la giornalista dissidente Anna Politkovskaja, uccisa il 7 ottobre 2006. La reporter rea nota per i suoi articoli sulla guerra cecena e per i suoi attacchi alle forze armate e al governo russo di Vladimir Putin.

Leggi Anche Il premio Nobel per la Pace Muratov mette la medaglia all'asta per il Fondo dei rifugiati ucraini

Pochi giorni fa il direttore Muratov aveva annunciato la sua intenzione di mettere all'asta la medaglia vinta per il Nobel per donare il ricavato al Fondo per i profughi ucraini . Aveva inoltre chiesto l'immediato cessate il fuoco, lo scambio dei prigionieri e l'apertura di corridoi umanitari dalle città assediate. Il Nobel per la pace 2021 era andato, oltre che a Muratov, alla giornalista filippina Maria Ressa.

