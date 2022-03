Ucraina, appello dei premi Nobel per la pace contro le armi nucleari

"Noi rifiutiamo la guerra e le armi nucleari.

Chiediamo ai nostri concittadini di tutto il mondo di unirsi a noi per proteggere il pianeta, la nostra casa comune, da coloro che minacciano di distruggerlo". Lo si legge nell'appello firmato da alcuni premi Nobel per la pace come il Dalai Lama e Muhammad Yunus, diffuso dalla piattaforma Avaaz. L'appello è già stato firmato da oltre 600mila persone e l'obiettivo è arrivare a un milione di firme, da consegnare ai leader della Federazione Russa e della Nato.