Realtà virtuale: lo spazio tech che insegna a proteggersi dai rischi

Postazioni da cui provare l'esperienza della realtà virtuale, cinque vetrine olografiche animate, video wall con contributi audio-video di diversi testimonial ma - soprattutto - una presenza speciale e coinvolgente: Pepper, un robot umanoide, con cui è possibile interagire tramite il proprio smartphone.

Accade tutto questo e molto altro ancora in Area X, lo spazio innovativo ideato da Intesa Sanpaolo Assicura nel 2019, in via San Francesco d'Assisi 12, a Torino, e dedicato alla cultura assicurativa e della protezione.