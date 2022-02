Idee regalo e oggetti d'autore: il "negozio del bello" è anche online

Portare e promuovere bellezza , offrendo al visitatore un'esperienza di shopping completa e che lasci qualcosa anche a un livello più profondo. Da oltre quarant'anni è un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del bello, Spazio Bibas di Verolanuova (Brescia). Un contenitore poliedrico di idee, un luogo aperto alla scoperta dove fermarsi, trovare ispirazione e avere una consulenza a tutto tondo. E che ora apre un "negozio di concetto" anche online, www.spaziobibas.it , in cui trovare idee per regali davvero unici e prodotti esclusivi .

UN'ESPERIENZA DI SHOPPING COMPLETA - "Volevo uno spazio che fosse pieno di tutto ciò che mi ispira, come una scatola da riempire di cose belle in grado di trasmettere emozioni", ha spiegato Edoardo Monicelli, mente creativa ed eclettica che ha aperto Spazio Bibas nel 1981. Le suggestioni arrivano dall'architettura, dall'ambiente, dalla varietà di prodotti esposti che spaziano dalle illuminazioni ai profumi di nicchia (spesso introvabili altrove), agli oggetti di interior e agli accessori di design, alle creazioni di stilisti e produttori affermati ed emergenti. Il tutto, per celebrare il gusto senza tempo e il bello di qualità, che dura e riconcilia con il mondo. Il nuovo online-shop permette di attingere, comodamente da casa, alla selezione di retail d'autore. La spedizione è sempre gratuita per importi superiori ai 60 euro e tante promozioni attendono chi si iscrive alla newsletter.