Talent e giovani: un contest speciale per chi sogna di fare musica

NUOVO FORMAT E TANTI ARTISTI - L’Academy creata da AW LAB si avvarrà di masterclass sui temi principali che un artista deve saper affrontare con professionalità, dalla scrittura allo styling, e i ragazzi saranno accompagnati in questa esperienza esclusiva da artisti noti al grande pubblico e da coach professionisti. Ana Mena, Casadilego e Il Tre sono i protagonisti di queste lezioni esclusive, insieme ad altri professionisti della scena musicale, coach esperti guidati dalla radio personality Michele “Wad” Caporosso e supportati dalle etichette musicali coinvolte nel progetto.



COME PARTECIPARE - “Ci siamo resi conto nel corso degli anni di quanto il livello delle performance e il talento dei partecipanti sia enorme – ha spiegato Antonio Marrari, Head of Marketing AW LAB –. Quello che noi possiamo fare per supportarli è creare un ecosistema in cui possano crescere e apprendere i “segreti” del mestiere da professionisti che hanno già portato al successo molti ragazzi". Per partecipare al contest AW LAB IS ME Music Edition 2022 basta inviare un proprio brano attraverso le piattaforme digital di AW LAB isme.aw-lab.com fino al 15 maggio prossimo.