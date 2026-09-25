Marras, festa di nozze al campetto con Adrien Brody e vicini di casa

Una bellezza che non cerca la perfezione. È una collezione che racconta il giorno dopo la notte, quando gli abiti della festa sono ancora addosso. È fatta di memoria e materia, di stratificazioni, incontri e contrasti. Di pizzi e tessuti preziosi, di ricordi cuciti a mano e superfici scultoree. Di qualcosa che appartiene al quotidiano e che, attraversando il mondo di Marras, si trasforma in couture. La luce del mezzogiorno si traduce in una palette che parte da miele, crema, sabbia e nude, accesi da bagliori dorati e toni pietra. Il rosa cipria e il celeste polvere sfumano nell’écru, nel verde militare e nel fango, fino al nero assoluto. Sono i colori della terra, della luce, della notte che lentamente lascia spazio al giorno. Sulle superfici compaiono righe, quadri e un camouflage rivisitato, accanto a fiori pittorici che sembrano essere stati lasciati sugli abiti dal passaggio di una mano, come una traccia, una memoria, una macchia di colore. Intarsi, ricami, plissé aerodinamici, incrostazioni di cristalli e patch tattili attraversano abiti, borse e calzature, creando una continuità tra il corpo e ciò che lo circonda. La leggerezza della seta, dello chiffon, dell’organza, del tulle, dei pizzi macramè e chantilly e del raso incontra la struttura del fresco lana, del popeline, della pelle, dei broccati, dei jacquard e delle paillettes. Trasparenze e fluidità convivono con costruzioni più rigorose. La maglieria avvolge il corpo, il denim conserva una dimensione quotidiana e terrena, mentre il parka destrutturato si trasforma in un capo couture, perdendo la propria origine funzionale senza perderne la memoria.