Abiti come paesaggi: la sfilata in giardino di Luisa Beccaria

Abiti come paesaggi da abitare, frammenti di un giardino da portare con sé. La sfilata per la Milano Fashion Week dedicata alla presentazione della collezione primavera estate 2027 di Luisa Beccaria si è svolta nel giardino dell'Acquario Civico, dove gli elementi decorativi tipici dell'architettura Liberty della struttura sono il prolungamento ideale della natura, fondendosi perfettamente nell'ambiente.
Luisa Beccaria, le ispirazioni e i look primavera estate 2027
Con questa collezione, chiamata Herbarium, la stilista compie un viaggio nel proprio universo, arricchito di una nuova visione giocosa e sensuale. Un guardaroba di abiti fluidi, pensati per seguire la donna nei diversi momenti della vita e della giornata, dalle celebrazioni più importanti alle colazioni in campagna, alle serate al mare. L'ispirazione al mondo botanico e acquatico percorre ogni creazione. La palette cromatica prende vita nei colori dell'acqua e del cielo. Tessuti lucenti, liquidi, impalpabili, trasparenti, alternati ad altri più corposi e fruscianti. A evocare la leggerezza dei petali, gli inserti in chiffon, rouches e volant che fioriscono nelle scollature, sui polsini delle camicie, sul fondo dei pantaloni, come a creare delle corolle, seguendo il movimento naturale del corpo.