Abiti come paesaggi: la sfilata in giardino di Luisa Beccaria

Con questa collezione, chiamata Herbarium, la stilista compie un viaggio nel proprio universo, arricchito di una nuova visione giocosa e sensuale. Un guardaroba di abiti fluidi, pensati per seguire la donna nei diversi momenti della vita e della giornata, dalle celebrazioni più importanti alle colazioni in campagna, alle serate al mare. L'ispirazione al mondo botanico e acquatico percorre ogni creazione. La palette cromatica prende vita nei colori dell'acqua e del cielo. Tessuti lucenti, liquidi, impalpabili, trasparenti, alternati ad altri più corposi e fruscianti. A evocare la leggerezza dei petali, gli inserti in chiffon, rouches e volant che fioriscono nelle scollature, sui polsini delle camicie, sul fondo dei pantaloni, come a creare delle corolle, seguendo il movimento naturale del corpo.