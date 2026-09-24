LE CELEBS A MILANO

Fashion Week: l'arrivo di Adrien Brody alla sfilata di Marras

Viaggio nell'universo creativo della stilista, che ha portato in passerella alla Milano Fashion Week un immaginario botanico

24 Set 2026 - 15:38
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