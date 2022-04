Uomini: come avere addominali scolpiti in tempo per la prova costume

La buona, che non si stratta di una missione impossibile. Arrivare in forma all'estate è fattibile, l'importante è iniziare a muoversi già adesso . Avere un addome piatto e scolpito è tra i desideri più comuni tra gli uomini che ritengono la pancia un punto critico . Vediamo, allora, come provare ad allenarsi per avere una forma fisica ottimale.





LA BASE

prestare attenzione alla dieta

- Innanzitutto va subito detto che, oltre all'attività fisica costante e regolare, è bene. Un regime alimentare sano ed equilibrato è fondamentale. Pertanto, è essenziale affidarsi ai consigli di un esperto nutrizionista.

LA FITNESS ROUTINE

crunch

plank

TRX

non sovraccaricare

mantenere la posizione

sfruttando il proprio peso corporeo

bruciare grassi

- Per quanto riguarda, invece, gli esercizi da svolgere in palestra, nelle schede di allenamento dedicate in particolare agli addominali non mancano mai - generalmente - il, ile (per i più esperti) il(Total Resistance Exercise). Tutti influiscono sul miglioramento della postura. Il primo, il crunch (chiamato anche curl-up), consiste nella flessione del tronco. Durante lo svolgimento, bisogna fare attenzione ala zona lombare, né sforzare la zona cervicale. Va anche mantenuta l'espirazione coordinata con il movimento. Il plank, invece, è un esercizio isometrico, perché si deveper una quantità di tempo prestabilita. Infine, lo step successivo è il TRX, durante il quale è un filo più difficoltoso mantenere l'equilibrio perché si svolge in sospensione, utilizzando un attrezzo costituito da tiranti, cavi, staffe e maniglie, in modo tale che ci si alleni. Infine, un aspetto importante di cui tenere conto: i muscoli dell'addome non vanno allenati tutti i giorni. Il consiglio è di svolgere anche altre attività che consentano diin generale.

Chris Hemsworth

(Nella foto principale,a Byron Bay (Australia) mette in mostra il suo fisico statuario in una giornata tra surf e spiaggia)