Negli anni Trenta, Gabrielle Chanel si recò sulle Alpi insieme a una cerchia di amici per una vacanza all’insegna dello sport in cui era importante anche la dimensione sociale: giornate vissute all’aria aperta, sulle piste da sci, e serate dedicate alla conversazione. Un intero ambiente intellettuale e artistico si era infatti trasferito in quota per la stagione, a 1.856 metri di altitudine. Mademoiselle tornò a St. Moritz per diversi inverni, conquistata da una valle che già da decenni attirava scrittori e artisti. Molti la frequentavano per la stessa ragione: la luce. Che lo Studio di Creazione Maquillage della maison ha pensato di riprodurre nella collezione make up Holiday 2026: un tocco di luce per il viso, qualcosa che valorizzi le labbra, una fragranza da applicare nei diversi momenti della giornata, prima di ritrovarsi tutti insieme.