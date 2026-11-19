Chanel ha scelto Margaret Qualley per la campagna Holiday 2026, dedicata a una collezione make up baciata dalla neve, che si ispira alla vita sulle Alpi e alle località amate da Mademoiselle Gabrielle © Ufficio stampa
E se Margaret Qualley fosse anche la prossima Bond Girl? Quello dell'attrice e modella statunitense è, infatti, tra i nomi che circolano online per il ruolo da protagonista femminile nel prossimo film sull'agente segreto più famoso, che vedrà per la prima volta Robert Pattinson nei panni di James Bond. Trentun anni, figlia di Andie MacDowell, già un solido curriculum cinematografico alle spalle e un ruolo da star anche nel mondo beauty.
Futura Bond Girl? Margaret Qualley è già regina del Natale
Un look dall’eleganza parigina esaltata dalla luce invernale: un colorito naturalmente radioso, occhi valorizzati da tonalità calde e labbra intensamente lucide, che catturano l’attenzione. Ha il volto di Margaret Qualley, il make up più chic delle prossime festività. L'attrice è stata scelta, infatti, da Chanel come protagonista della campagna dedicata alla collezione Holiday 2026. Un trucco che si ispira alla vita sulle Alpi ed evoca le suggestioni di una vacanza invernale realmente vissuta dalla fondatrice della maison.
Tutta la magia dei paesaggi alpini nel make up più chic delle Feste
Negli anni Trenta, Gabrielle Chanel si recò sulle Alpi insieme a una cerchia di amici per una vacanza all’insegna dello sport in cui era importante anche la dimensione sociale: giornate vissute all’aria aperta, sulle piste da sci, e serate dedicate alla conversazione. Un intero ambiente intellettuale e artistico si era infatti trasferito in quota per la stagione, a 1.856 metri di altitudine. Mademoiselle tornò a St. Moritz per diversi inverni, conquistata da una valle che già da decenni attirava scrittori e artisti. Molti la frequentavano per la stessa ragione: la luce. Che lo Studio di Creazione Maquillage della maison ha pensato di riprodurre nella collezione make up Holiday 2026: un tocco di luce per il viso, qualcosa che valorizzi le labbra, una fragranza da applicare nei diversi momenti della giornata, prima di ritrovarsi tutti insieme.
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Chanel ha scelto Margaret Qualley per la campagna Holiday 2026, dedicata a una collezione make up baciata dalla neve, che si ispira alla vita sulle Alpi e alle località amate da Mademoiselle Gabrielle
Quali sono le tendenze del trucco per il Natale 2026?
Chanel propone per le prossime festività un make up dall'effetto perlato e satinato, pensato per catturare la luce e avvolgere ogni cosa con un lieve scintillio: lo stesso emanato da un villaggio al calare del sole, quando le finestre si illuminano una dopo l’altra e piccoli punti dorati disegnano il profilo della valle. Il risultato è un viso che prende vita: il colorito ravvivato dal freddo del mattino ne conserva la luminosità, gli occhi hanno i toni caldi dell’oro e del tortora che annunciano le prime luci della sera, mentre le labbra lucide catturano la luce tenue di una lampada. La collezione evoca il mood del movimento: non un semplice look da montagna, ma un modo di viverla.
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Chanel ha scelto Margaret Qualley per la campagna Holiday 2026, dedicata a una collezione make up baciata dalla neve, che si ispira alla vita sulle Alpi e alle località amate da Mademoiselle Gabrielle