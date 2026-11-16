Robert Pattinson sarà il nuovo James Bond: è il settimo attore a interpretare 007

L'arrivo di Pattinson chiude un'attesa durata mesi. L'ultimo film della serie, No Time to Die, è uscito nel 2021 e si era concluso con la morte del personaggio interpretato all'epoca da Craig. La nuova pellicola sarà anche la prima dopo il passaggio della gestione creativa del franchise ad Amazon. Nel 2022 infatti il colosso americano aveva acquisito MGM per 8,5 miliardi di dollari. Nel 2025 Barbara Broccoli e Michael G.Wilson, storici produttori della saga, hanno ceduto il controllo creativo ad Amazon MGM Studios. A occuparsi del nuovo progetto sono Amy Pascal, già ai vertici di Sony Pictures e produttrice dei film di Spider-Man, e David Heyman, produttore della saga di Harry Potter e di Paddington. La sceneggiatura è stata affidata a Steven Knight, autore di Peaky Blinders.