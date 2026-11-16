Robert Pattinson sarà il nuovo James Bond: è il settimo attore a interpretare 007

Da Twilight a Batman, fino alla licenza di uccidere. Robert Pattinson è il nuovo James Bond: sarà lui a vestire i panni dell'agente segreto britannico più famoso al mondo. L'annuncio è arrivato da Amazon MGM Studios e segna l'inizio di una nuova fase per una delle serie cinematografiche più emozionanti di Hollywood. A dirigere il nuovo capitolo sarà il regista canadese Denis Villeneuve, con cui l'attore ha già lavorato in Dune - Parte 3. Pattinson diventa così il settimo interprete di 007, raccogliendo il testimone di Daniel Craig.
"James Bond è uno dei personaggi più leggendari del cinema e ricevere la responsabilità di interpretare 007 è un onore che capita una volta nella vita. Dire che questo ruolo è un sogno che si avvera è riduttivo. Non potrei essere più entusiasta di questa collaborazione e del lavoro che ci aspetta" ha dichiarato l'attore.
Da Twilight a Batman, la carriera del nuovo 007
Il nome di Pattinson era entrato soltanto di recente nel toto-lista. Tra gli altri attori papabili erano circolati i nomi di Callum Turner, Josh O'Connor, Jack Lowden e Nicholas Hoult. La popolarità internazionale è arrivata con la serie di Twilight, in cui interpretava il vampiro Edward Cullen. Successivamente Pattinson ha alternato produzioni di grande popolarità a film d'autore, lavorando con registi come i fratelli Safdie. Ha inoltre interpretato Bruce Wayne in The Batman e sarà protagonista anche del sequel, The Batman Part II. Tra i suoi lavori più recenti anche L'Odissea di Christopher Nolan.
Il nuovo capitolo dopo l'addio di Daniel Craig
L'arrivo di Pattinson chiude un'attesa durata mesi. L'ultimo film della serie, No Time to Die, è uscito nel 2021 e si era concluso con la morte del personaggio interpretato all'epoca da Craig. La nuova pellicola sarà anche la prima dopo il passaggio della gestione creativa del franchise ad Amazon. Nel 2022 infatti il colosso americano aveva acquisito MGM per 8,5 miliardi di dollari. Nel 2025 Barbara Broccoli e Michael G.Wilson, storici produttori della saga, hanno ceduto il controllo creativo ad Amazon MGM Studios. A occuparsi del nuovo progetto sono Amy Pascal, già ai vertici di Sony Pictures e produttrice dei film di Spider-Man, e David Heyman, produttore della saga di Harry Potter e di Paddington. La sceneggiatura è stata affidata a Steven Knight, autore di Peaky Blinders.
Da sean Connery a Robert Pattinson: tutti gli interpreti
Prima di Pattinson, il personaggio ideato dallo scrittore britannico Ian Fleming è stato interpretato da sei attori nella serie ufficiale dei film: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig. Il primo a portare Bond sul grande schermo fu Connery nel 1962. I film di James Bond hanno incassato complessivamente oltre sette miliardi di dollari nel mondo. Il solo No Time to Die ha raccolto 774 milioni di dollari al botteghino nel 2021.