© IPA | Tre attori non ancora trentenni in corsa per interpretare il nuovo James Bond: Tom Holland
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La corsa per diventare il prossimo James Bond entra in una fase decisiva e Callum Turner può contare su un sostenitore d'eccezione. Pierce Brosnan, che ha interpretato l'agente segreto in quattro film tra il 1995 e il 2002, ha espresso un giudizio particolarmente positivo sull'attore britannico, con cui ha condiviso il set nel 2017. "Callum è qualcuno con cui ho lavorato ed è davvero forte", ha dichiarato a Vanity Fair. Parole che arrivano mentre Turner è diventato il principale favorito dei bookmaker per raccogliere l'eredità di Daniel Craig.
L'ex interprete di 007 ha parlato con ammirazione dei candidati accostati al personaggio, precisando di apprezzare tutti gli attori attualmente in corsa. A distinguere Turner, però, è proprio la conoscenza diretta: i due hanno recitato insieme nel film The Only Living Boy in New York, nel quale Brosnan interpretava il padre del personaggio affidato al collega.
Secondo l'attore irlandese, i possibili successori di Craig possiedono caratteristiche importanti per affrontare una parte così impegnativa. "Hanno tutti una voce, un fisico e una presenza sullo schermo. Questi giovani uomini avranno di sicuro una lunga carriera", ha osservato. Brosnan si è quindi detto impaziente di conoscere il nome del prossimo interprete di Bond, augurando "tutto il meglio" a chiunque venga scelto.
Non è mancato un commento anche sul regista del nuovo capitolo, Denis Villeneuve. Brosnan si aspetta che il pubblico rimanga sorpreso dal suo lavoro e lo ha definito un autore visionario, capace di distinguersi per lo stile delle inquadrature e per un modo di raccontare le storie particolarmente intenso. "Sarà veramente magnifico", ha previsto, aggiungendo di nutrire grande ammirazione per il regista. Pur riconoscendo la nostalgia dei fan per le precedenti versioni di 007, ha invitato a concedere tempo alla nuova produzione.
Le parole di Brosnan si inseriscono in un momento favorevole per Callum Turner. William Hill ha modificato le proprie quotazioni, portandole da 3/1 a 8/13: l'attore è così diventato il nome più accreditato. Alle sue spalle c'è Jack Lowden, ora a 2/1, mentre Josh O'Connor si trova a 9/2. Più distanti Richard Madden, Robert Pattinson e Joe Alwyn, tutti quotati a 16/1.
A contribuire alle indiscrezioni sono stati anche alcuni recenti avvenimenti. Turner ha lasciato la direzione di Twentytwo Films Ltd, società di produzione fondata nell'agosto 2025 insieme alla moglie Dua Lipa. La decisione è stata interpretata come un possibile segnale di un cambiamento nelle sue priorità professionali. Nel fine settimana, inoltre, la coppia ha pubblicato fotografie di Halloween in cui sorseggiava martini, il cocktail simbolo dell'agente segreto.
Tra i principali concorrenti c'è Josh O'Connor, che ha definito l'accostamento al ruolo "straordinario" e lusinghiero, pur evitando di alimentare le speculazioni. L'attore ha descritto come surreale persino l'idea di essere nominato nella stessa conversazione dedicata a un personaggio tanto importante. Anche Jack Lowden ha preferito non sbilanciarsi: intervistato da GQ, ha detto di apprezzare l'attenzione, ma di non voler aggiungere altro alle indiscrezioni.
L'annuncio del prossimo 007 potrebbe arrivare entro la fine del 2026, secondo quanto anticipato dalla produttrice Amy Pascal. Il ventiseiesimo film ufficiale della saga dovrebbe essere diretto da Villeneuve, con una sceneggiatura firmata da Steven Knight e la produzione affidata a Pascal e David Heyman. L'uscita è prevista nel 2028.
Il nuovo interprete dovrà raccogliere il testimone di Daniel Craig, il cui ultimo film, No Time to Die, è uscito nel 2021. Prima di lui, dopo Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore e Timothy Dalton, era stato proprio Brosnan a vestire i panni dell'agente segreto.
© IPA | Sydney Sweeney
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