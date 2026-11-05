La corsa per diventare il prossimo James Bond entra in una fase decisiva e Callum Turner può contare su un sostenitore d'eccezione. Pierce Brosnan, che ha interpretato l'agente segreto in quattro film tra il 1995 e il 2002, ha espresso un giudizio particolarmente positivo sull'attore britannico, con cui ha condiviso il set nel 2017. "Callum è qualcuno con cui ho lavorato ed è davvero forte", ha dichiarato a Vanity Fair. Parole che arrivano mentre Turner è diventato il principale favorito dei bookmaker per raccogliere l'eredità di Daniel Craig.