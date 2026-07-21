Gracie Abrams, perché il mondo beauty sta avendo una "crush" per lei

Ventisette anni il prossimo settembre, Gracie Madigan Abrams è nata e cresciuta in California ed è nota inoltre al mondo del glamour per essere la compagna dell'attore Paul Mescal. Amatissima dalla Gen Z, ha scritto la sua prima canzone all'età di otto anni. Dal suo debutto nel 2019 si è affermata come una delle cantautrici più coinvolgenti della sua generazione. Lo scorso anno si è aggiudicata l'American Music Award come "Best New Artist". Autrice di grande talento, si è costruita un seguito di fan devoti grazie alla profondità emotiva e all'intimità dei suoi testi. Candidata ai Grammy, ha accompagnato Taylor Swift come artista di apertura in alcune date del suo colossale Eras Tour, si è esibita nelle arene di America, Europa e Australia e ha recentemente concluso il suo primo tour da solista.