Gracie Abrams, perché il mondo beauty sta avendo una "crush" per lei

Gracie Abrams sul red carpet del Met Gala 2026 © IPA
Figlia d'arte, non ha mai nascosto di essere una "nepo baby". Anzi, Gracie Abrams lo ha ammesso con grande trasparenza, riconoscendo di aver goduto di un grande privilegio e di una sicurezza finanziaria che le ha permesso di inseguire la sua passione: la musica. Figlia del regista J. J. Abrams e della produttrice cinematografica e televisiva Katie McGrath, è fresca di lancio del suo terzo album in studio - Daughter from Hell - e di un annuncio che la incorona anche star del mondo beauty.
Chi è Gracie Abrams
Ventisette anni il prossimo settembre, Gracie Madigan Abrams è nata e cresciuta in California ed è nota inoltre al mondo del glamour per essere la compagna dell'attore Paul Mescal. Amatissima dalla Gen Z, ha scritto la sua prima canzone all'età di otto anni. Dal suo debutto nel 2019 si è affermata come una delle cantautrici più coinvolgenti della sua generazione. Lo scorso anno si è aggiudicata l'American Music Award come "Best New Artist". Autrice di grande talento, si è costruita un seguito di fan devoti grazie alla profondità emotiva e all'intimità dei suoi testi. Candidata ai Grammy, ha accompagnato Taylor Swift come artista di apertura in alcune date del suo colossale Eras Tour, si è esibita nelle arene di America, Europa e Australia e ha recentemente concluso il suo primo tour da solista.
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Gracie Abrams testimonial della nuova fragranza Chanel Coco Mademoiselle Crush Absolu (copyright Chanel)
Gracie Abrams volto da "crush"
Non sarà sfuggito agli appassionati neppure il suo ruolo da protagonista nella campagna moda dedicata alla pre-collezione primavera estate 2025 di Chanel, maison che lo scorso anno l'ha nominata sua ambasciatrice. Più di recente, è stata scelta anche come nuova musa della collezione Coco Crush, prosegue il suo percorso anche come volto di Coco Mademoiselle e ora della nuova fragranza Coco Mademoiselle Crush Absolu, che verrà lanciata sul mercato il 19 agosto prossimo, data di nascita di Gabrielle Chanel: "Un fenomeno raro - spiega la stessa maison in una nota -, uno shock che sconvolge i sensi, un'esperienza sensoriale ed emotiva. Un invito a lasciarsi sorprendere, ad accogliere il brivido, a incontrare davvero se stessi". Una nuova composizione femminile e magnetica, firmata dal parfumeur créateur Olivier Polge, in cui le caratteristiche note fruttate si svelano ora in una densità avvolgente e profonda, boschiva, ambrata, intensa e sensuale. Una nuova dichiarazione olfattiva, che "offre un'esperienza profondamente personale, che prende vita nel momento in cui viene indossata", come ha spiegato lo stesso Olivier Polge.
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Gracie Abrams testimonial della nuova fragranza Chanel Coco Mademoiselle Crush Absolu (copyright Chanel)
Che significa avere una crush?
Un innamoramento, un debole per qualcuno, un'attrazione intensa, un interesse passeggero. Tutto questo significa avere una "crush", termine inglese traducibile con cotta o infatuazione, diventata un'espressione molto comune sui social e nello slang giovanile.