Jacob Elordi stregato da una ladra: il film ad alto tasso di seduzione

Jacob Elordi ambassador della fragranza maschile Bleu de Chanel L'Exclusif (copyright Chanel) © Ufficio stampa
Jacob Elordi nuova stella del beauty maschile. L'attore australiano è il protagonista di un mini film diretto dal regista messicano cinque volte premio Oscar (e Leone d'Oro a Venezia) Alfonso Cuarón, che lo vede recitare al fianco una misteriosa e sensuale ladra di profumi, interpretata dalla modella Libby Taverner.
Jacob Elordi e un furto all'insegna dell'attrazione
Una spy story ad alto tasso di seduzione che diventa (forse) storia d'amore. E con un clamoroso colpo di scena nel finale. Al centro della narrazione, la fragranza maschile Bleu de Chanel L'Exclusif - di cui Elordi è ambassador -, che passa di mano in mano tra il protagonista e un'intrigante e audace ladra. Acrobazie, inseguimenti frenetici, un duello di arti marziali, sfioramenti: un corpo a corpo mozzafiato, desiderio puro in movimento, frenesia di sospiri e sguardi, intensità e magnetismo.
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Il primo film d'azione che celebra una fragranza
Un racconto sulla mascolinità contemporanea, sulle nuove sfide legate al desiderio, sulla libertà di essere se stessi, sul fluire delle emozioni. Da Martin Scorsese a Sofia Coppola, da Wim Wenders a Luca Guadagnino, fino ad Alfonso Cuarón. Da quasi cinquant'anni la maison parigina intreccia collaborazioni straordinarie con i più grandi registi al mondo, a partire da La Piscine, diretto nel 1979 da Ridley Scott per N°5.
Per cosa è diventato famoso Jacob Elordi?
L'attore australiano, 28 anni, si è affermato come uno dei più carismatici della sua generazione. La sua rivelazione è avvenuta già nella prima stagione della serie Euphoria, dove interpreta Nate Jacobs, personaggio complesso e inquietante che gli è valso il riconoscimento internazionale. Nel 2023 è apparso in Saltburn, diretto da Emerald Fennell, e ha interpretato Elvis Presley in Priscilla di Sofia Coppola. Da allora Jacob Elordi ha ricoperto con successo una serie di ruoli trasformativi, recitando anche nella pluripremiata miniserie The Narrow Road to the Deep North, diretta da Justin Kurzel. Ha poi interpretato la "Creatura" nel Frankenstein di Guillermo del Toro, performance che gli è valsa una candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista. Nel ruolo di Heathcliff, nell’adattamento di Cime tempestose di Emily Brontë diretto da Emerald Fennell, è accanto a Margot Robbie, già al suo fianco nel mini film See You at 5, diretto da Luca Guadagnino, dedicato alla campagna dell'iconica fragranza N°5.