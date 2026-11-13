Anti blush nuova tendenza virale: un autunno dal trucco leggero

Blush o non blush? La soluzione sta nel mezzo. I make up trend si impongono e passano, mutano alla velocità della luce e si ripresentano. Guardando alle ultime tendenze che arrivano dai red carpet, dopo stagioni segnate da zigomi definiti e sottolineati da toni caldi e vitaminici - alla Sabrina Carpenter, per intenderci -, e l'amore delle star per il "no make up", ovvero il trucco minimal, sono ora in ascesa beauty look meno costruiti, meno enfatici, all'insegna della semplicità e dell'equilibrio.