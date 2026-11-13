Anti blush nuova tendenza virale: un autunno dal trucco leggero

Anti blush, il make up look di Vittoria Ceretti al LACMA Gala 2026 © IPA
Blush o non blush? La soluzione sta nel mezzo. I make up trend si impongono e passano, mutano alla velocità della luce e si ripresentano. Guardando alle ultime tendenze che arrivano dai red carpet, dopo stagioni segnate da zigomi definiti e sottolineati da toni caldi e vitaminici - alla Sabrina Carpenter, per intenderci -, e l'amore delle star per il "no make up", ovvero il trucco minimal, sono ora in ascesa beauty look meno costruiti, meno enfatici, all'insegna della semplicità e dell'equilibrio.
Anti blush: come truccarsi per seguire il make up trend del momento
Colori pop ed eccessivi su guance e zigomi sono decisamente out. L'anti blush vuole zigomi comunque definiti ma dall'effetto naturale e luminoso, quasi trasparente. Una "seconda pelle", un incrocio tra un fard meno acceso e un bronzer. Le nuance vanno dal rosa antico al malva, dal tortora al beige, al marrone-grigio. Tra le tecniche suggerite dai make up artist, c'è quella del mix, che consiste nel miscelare sul dorso della mano un blush in una tonalità satura (come ad esempio il corallo) con un po' di bronzer e una goccia di fondotinta per smorzare e rendere il tono meno saturo.
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Il make up "signature look" di Sabrina Carpenter, che enfatizza decisamente zigomi e guance con il blush
Come creare un trucco semplice ma elegante
L'anti blush è la dimostrazione di come un incarnato radioso sia il risultato di un'armonizzazione generale, non solo grazie all'uso del colore. Questo va steso infatti con un velo leggero prima sulle gote e poi sfumato verso l'alto, seguendo la linea degli zigomi. Anche la scelta delle texture ha la sua importanza: le formulazioni in crema o liquide possono risultare leggermente più pigmentate, perciò vanno lavorate di più. I blush in polvere consentono, al contrario, di poter insistere sul layering, ovvero sulla stratificazione, risultando così più modulabili e discreti.
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Anti blush, il make up look di Sienna Miller al LACMA Gala 2026