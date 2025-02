Capelli San Valentino 2025, “coquette style”: 3 hair look fai-da-te

Si avvicina San Valentino, la festa più romantica dell’anno e che celebra l’amore in tutte le sue forme, a cominciare da quello per se stesse. È quindi il momento perfetto per concedersi una coccola, dedicarsi del tempo e prendersi cura di sé. Curare il proprio aspetto è fondamentale, infatti, per sentirsi anche più sicure. Ecco, allora, i consigli dell’esperto per una facile hair care routine, da seguire come un vero e proprio rituale di bellezza, e tre hair look semplici da realizzare anche da sole in vista del 14 febbraio e per rendere speciale ogni giorno.