Beauty, come avere capelli belli e sani in estate: 5 regole d'oro

Godersi il sole ma senza danni. Sappiamo che in estate l'eccessiva esposizione alla luce diretta e alle temperature elevate possono danneggiare i capelli, provocare rotture, rovinare il colore, renderli crespi. Come fare allora per scongiurare il peggio? Ecco cinque regole d'oro per averli belli e sani.

GUIDA ALLA MANUTENZIONE - Sono gli esperti di Dyson ad avere approntato una vera e propria guida alla manutenzione dei capelli in estate. Oltre a limitare l'esposizione al sole e coprirli, ecco cinque consigli utili e facilissimi da mettere in pratica.



PER COMBATTERE IL CRESPO - L'umidità è nemica della piega, soprattutto liscia, perché resetta i legami dei capelli e la rovina. Per evitare, allora, che comprometta lo styling è bene utilizzare prodotti per il finish come un olio leggero o la lacca.



USARE LA PROTEZIONE SOLARE - Le protezioni solari formulate per i capelli sono ideali per combattere gli effetti dei raggi UV ed evitare che compromettano il colore della chioma.

LAVARE I CAPELLI DOPO IL BAGNO IN MARE E IN PISCINA - Sale, sabbia e cloro possono danneggiare i capelli. Perciò vanno lavati o sciacquati dopo un bagno in mare o in piscina.



EVITARE DI ANDARE A DORMIRE CON I CAPELLI UMIDI - Lo sfregamento tra i capelli e il cuscino può causare un danno meccanico ai capelli. È preferibile asciugarli completamente prima di andare a letto.



ATTENZIONE ALL'ARIA CONDIZIONATA - Agendo sulla temperatura della stanza, l'aria condizionata contribuisce all'alterazione del livello di umidità presente nel capello, riducendo la tenuta dello styling.