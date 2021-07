Cannes 74, beauty trend capelli: gli hair look da copiare alle star

Il trionfo della varietà. Potrebbe essere questo il trend dominante in fatto di hair look emerso finora da questa 74esima edizione del Festival del cinema di Cannes. Come portano i capelli le star sul red carpet? Nella maniera più disparata, verrebbe da rispondere.

Lou Gala made up by Dior

IL TRIONFO DELLA VARIETÀ - C’è chi, come Bella Hadid, opta per raccolti ordinati ed elaborati. Oppure chi propone treccine vagamente hippie, come Chiara Ferragni. Alle chiome sciolte si tende a dare un effetto di grande naturalezza: basti vedere Andie MacDowell, Jane Birkin e Carla Bruni. Non mancano, poi, nemmeno i tagli super corti, alla Sharon Stone e Tilda Swinton, così come le acconciature semi-raccolte morbide e sofisticate, come Diane Kruger ed Helen Mirren. Tra le nuance, spicca soprattutto il biondo ma anche i toni caldi del castano ramato e del cioccolato.