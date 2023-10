Beauty tips, la piastra per capelli: come scegliere la migliore

Che si prediliga l'effetto super liscio o un look dalle punte mosse, il calore non è più un nemico, perché i nuovi tool riescono a controllarlo e a garantire fino al 90% di danni in meno rispetto al passato.



Scegliere la piastra più adatta non riguarda, infatti, solo lo styling ma anche la cura dei capelli. Le ultime novità appena lanciate assicurano anche di non ossidare né sbiadire il colore. Il consiglio, ad ogni modo, è di usare un termoprotettore prima di procedere con la piega. Tra le migliori, spicca un modello frutto di un'innovazione che riesce a garantire alte performance. Tra le caratteristiche principali, le lamine flessibili, che si flettono per "abbracciare" le ciocche.



Più nello specifico, questo nuovo alleato di bellezza è dotato di un sistema di controllo intelligente del calore, che si avvale di un sensore di platino, lo regola in maniera uniforme e aggiusta la temperatura 100 volte al secondo. Senza filo, funziona sfruttando batterie a quattro celle agli ioni di litio, il che rende questa piastra trasportabile comodamente in borsetta e pronta ad essere usata fuori casa e in ogni circostanza, anche solo per piccoli ritocchi al volo.