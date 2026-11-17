Rosalía sul red carpet della 27esima edizione dei Latin Grammy Awards (photo by Jeffery Bennett/Sipa USA) © IPA
Ebbene sì, è un déjà vu. I capelli "con l'aureola" come Rosalía sul palco dei Latin Grammy Awards 2026 rilanciano un trend di fatto già noto alle ragazze di fine anni Novanta: le ciocche bionde decolorate. Si chiamano, nello specifico, "halo hair": ecco allora come replicare questo look e a chi sta bene.
Halo hair, il trend capelli per chi non ha paura della decolorazione
La cantante e produttrice catalana è una addicted di questa tendenza che attinge molto anche dall'estetica manga. Regina della serata a Las Vegas - che l'ha vista entrare nella storia facendo man bassa con ben sei statuette Grammy (su sette candidature), tra cui quelle dedicate all'album dell’anno, per "Lux", e alla canzone dell’anno, per "La Perla" -, Rosalía ha rilanciato ancora una volta le due ciocche bionde decolorate che vanno a disegnare una sorta di aureola sulla sommità della testa. Ormai, un suo signature look.
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Rosalía regina dei Latin Grammy Awards 2026 (courtesy of Dior - credit: Getty Images)
Cosa significa halo hair?
Sebbene decolorare parte dei capelli fosse già una cifra stilista della sottocultura punk, la tendenza è esplosa alla fine degli anni Novanta, con la decolorazione di due ciocche nel senso delle lunghezze. Gli "halo hair" prevedono, invece, la decolorazione di una sezione circolare di capelli intorno alla testa per creare l'illusione ottica di un alone luminoso, a mo' di "aureola". Come per il ciuffo "ad antenna", anche questo trend arriva dal mondo manga e anime dove, per dare profondità e realizzare visivamente l'effetto lucido della chioma sulle teste dei protagonisti, i disegnatori accostano un altro colore a contrasto, ottenendo così un effetto visivo "a strisce". Effettuate all'altezza degli occhi e degli zigomi, le schiariture conferiscono anche un vago effetto lifting e illuminante.
A chi stanno bene gli halo hair?
Donano praticamente a tutte, si adattano a ogni taglio e lunghezza, a chiome lisce, ricce o mosse. Gli "halo hair" consistono semplicemente in un gioco di schiariture. Sui capelli castani funzionano color miele, caramello o biondo scuro, in quanto creano un contrasto morbido che rende il viso più luminoso. Con il biondo, sì a tocchi platino e champagne, che danno profondità e tridimensionalità. Sulle rosse regalano un effetto lucente e vibrante le decolorazioni ramate o dorate.