La cantante e produttrice catalana è una addicted di questa tendenza che attinge molto anche dall'estetica manga. Regina della serata a Las Vegas - che l'ha vista entrare nella storia facendo man bassa con ben sei statuette Grammy (su sette candidature), tra cui quelle dedicate all'album dell’anno, per "Lux", e alla canzone dell’anno, per "La Perla" -, Rosalía ha rilanciato ancora una volta le due ciocche bionde decolorate che vanno a disegnare una sorta di aureola sulla sommità della testa. Ormai, un suo signature look.