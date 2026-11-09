Labubu, dal boom al flop: passato il trend, vendite crollate

Esplosi e popolarissimi sui social, negli ultimi mesi i Labubu hanno iniziato a perdere sempre di più popolarità, a favore di altre tendenze diventate nel frattempo virali. La società cinese Pop Mart, che li vende in esclusiva, ha infatti recentemente comunicato che le vendite globali nei tre mesi conclusi lo scorso settembre sono diminuite fino al 50% rispetto all'anno precedente. Il calo è stato particolarmente marcato al di fuori della Cina continentale, con ricavi negli Stati Uniti diminuiti di almeno il 70%. Anche nei quattro punti vendita italiani - due a Roma e due a Milano -, le code viste all'esterno degli stessi negozi nella primavera del 2025 sembrano ormai un ricordo.