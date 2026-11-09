Labubu, dal boom al flop: passato il trend, vendite crollate

Labubu, i mostriciattoli pelosi diventati trend globale
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Labubu, i mostriciattoli pelosi diventati fenomeno globale © Afp
Labubu mania, addio al trend. Sembra ormai al capolinea la corsa ai mostriciattoli pelosi da appendere come charm alle borse e da collezionare. Dopo anni segnati da una tendenza virale che sembrava inarrestabile, si è affievolita la frenesia per le bizzarre bamboline cinesi, diventate accessori di moda, acquistate nelle cosiddette blind box - ovvero a scatola chiusa - e la cui apertura in diretta social arrivava un tempo fino a un milione di visualizzazioni.
Esplosi e popolarissimi sui social, negli ultimi mesi i Labubu hanno iniziato a perdere sempre di più popolarità, a favore di altre tendenze diventate nel frattempo virali. La società cinese Pop Mart, che li vende in esclusiva, ha infatti recentemente comunicato che le vendite globali nei tre mesi conclusi lo scorso settembre sono diminuite fino al 50% rispetto all'anno precedente. Il calo è stato particolarmente marcato al di fuori della Cina continentale, con ricavi negli Stati Uniti diminuiti di almeno il 70%. Anche nei quattro punti vendita italiani - due a Roma e due a Milano -, le code viste all'esterno degli stessi negozi nella primavera del 2025 sembrano ormai un ricordo.
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Mentre la mania dei Labubu si raffredda, alcuni prodotti concorrenti stanno invece diventando più popolari. Secondo gli esperti, una delle sfide principali per Pop Mart è quella di creare personaggi capaci di durare nel tempo. La società cinese - 500 negozi in più di 30 Paesi e quotata alla Borsa di Hong Kong - ha investito ingenti risorse per sviluppare il proprio marchio, anche attraverso l'apertura di un parco a tema a Pechino e l'annuncio di un film dedicato ai Labubu. Ma procedendo su questo al contrario, rispetto agli altri colossi mondiali capaci di sviluppare franchise, ovvero vendendo un giocattolo prima ancora di concepire una storia. Tuttavia, il calo delle vendite potrebbe non significare necessariamente che queste bamboline abbiano perso il loro fascino ma va solo a rimarcare la differenza tra veri appassionati del genere e quanti seguono le mode.