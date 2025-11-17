I pupazzi fenomeno al cinema: in preparazione un film sui Labubu

Sony è al lavoro su un film dedicato alle Labubu, i celebri pupazzi di peluche cinesi che hanno conquistato il pubblico a livello globale. Pare che lo studio abbia ottenuto i diritti legati al marchio con l'intento di sviluppare un intero franchise incentrato su questi giocattoli e sugli accessori di moda che hanno alimentato la popolarità virale di Pop Mart. La notizia è stata diffusa inizialmente da Hollywood Reporter e successivamente ripresa da Variety e Wrap. Il progetto si troverebbe però ancora nelle primissime fasi di sviluppo, tanto che Sony Pictures non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.