Whirlpool, avviata la cessione dello stabilimento di Napoli

Al tavolo sulla vertenza Whirlpool in corso al Mise, l'amministratore delegato Luigi La Morgia ha annunciato che è previsto per mercoledì l'avvio della cessione del ramo d'azienda per la sede di Napoli. Secondo L'ad, l'unica soluzione per lo stabilimento è rappresentata proprio da un nuovo partner che sarebbe stato individuato nella società "Passive refrigeration solutions". Lo si apprende da fonti presenti al tavolo.