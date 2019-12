Af, online o in fiera: ecco come ottenere il pass di ingresso

L' Artigiano in Fiera , taglia il traguardo delle 24 candeline: la più importante fiera delle arti e mestieri del mondo torna infatti a Milano dal 30 novembre all'8 dicembre . Per 9 giorni al polo fieristico di Fieramilano Rho-Pero più di 3mila artigiani provenienti da oltre 100 Paesi diventano protagonisti con i propri prodotti all'insegna della qualità, dell'originalità e della manifattura d’eccellenza.

Come ottenere il pass gratuito di ingresso La manifestazione, a ingresso gratuito con pass, sarà aperta al pubblico dal 30 novembre all’8 dicembre, dalle 10:00 alle 22:30. Il pass gratuito necessario per accedere all’evento, è facile da ottenere. E' possibile farlo direttamente in fiera o registrandosi al sito pass.artigianoinfiera.it dove in pochi semplici passaggi verrà fornito via mail e permetterà l’ingresso gratuito per tutte le giornate della Fiera. Potrà essere conservato su smartphone, tablet o essere stampato su carta; inoltre sarà sempre disponibile e recuperabile sul proprio account.

Il pass è nominale, personale e non cedibile, chi non è in possesso di un indirizzo email può essere registrato anche da conoscenti, amici o parenti.

Come raggiungere Artigiano in Fiera Artigiano in Fiera si può raggiungere con facilità da tutta Italia: oltre alle tratte di Trenord, al sistema infrastrutturale del Nord Italia e delle metropolitane milanesi, grazie a Italo, la manifestazione sarà raggiungibile da tutta Italia. I collegamenti giornalieri saranno 23: Milano Rho Fiera sarà connessa, direttamente, a Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Brescia, Desenzano, Peschiera, Verona, Vicenza, Padova, Mestre e Venezia. Inoltre, da Ginevra e Basilea, i treni Eurocity di Trenitalia faranno tappa diretta a Rho Fieramilano.

Per scoprire tutte le novità di Artigiano in Fiera 2019 visitare il sito www.artigianoinfiera.it