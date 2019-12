Mes,Dombrovskis: "Non mi aspettavo questa reazione dall'Italia"

L'automatismo sulla ristrutturazione del debito non c'è mai stato. Il vice presidente della Commisione europea, Vladis Dombrovskis, in un'intervista al Corriere della sera, afferma di esser rimasto sorpreso per la reazione dell'Italia sulla riforma del Mes, il meccanismo cosidetto "Salva stati". "Non mi aspettavo questa reazione a uno stadio così avanzato, dopo una lunga discussione", afferma il vice presidente della Commissione europea.