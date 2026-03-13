Iran, il caro prezzi colpisce anche i voli: comprare ora i biglietti per l'estate o aspettare?

Tra le compagnie che lo hanno già fatto, ci sono Thai, Sas, Cathay, Air India, Qantas, ma l'elenco non è completo. Ad esempio, il gruppo Air France-Klm ha aumentato il prezzo dei biglietti per il lungo raggio: 50 euro per l'andata e ritorno in economy. Dunque, nelle rotte in cui manca, o si è ridotto, il contributo delle compagnie del Golfo come Emirates, Qatar ed Etihad, le tariffe sono lievitate, perché migliaia di persone sono bloccate magari alle Maldive, in Sri Lanka o in Vietnam per le cancellazioni dei voli di ritorno causate dalle limitazioni di aeroporti come Dubai, Doha e Abu Dhabi e tentano di prenotare su altri vettori. Così, con meno posti e più richiesta, i prezzi salgono.