Genova, Autostrade sospende i trasporti eccezionali sul tratto ligure della A26

Autostrade ha sospeso le autorizzazioni per il transito di trasporti eccezionali sopra le 75 tonnellate sull'autostrada A26. Lo ha annunciato il direttore generale di Spediporto Giampaolo Botta, che ha ricevuto una comunicazione da Aspi. La sospensione, dice, è dovuta "all'avvio necessario di controlli sui numerosi viadotti presenti lungo la sola autostrada utilizzata dai carichi eccezionali da e per il Porto di Genova".

"Quello che ci preoccupa di più - ha osservato il direttore generale di Spediporto - è il fatto che la sospensione è avvenuta senza preavviso, molti operatori avevano già in mano le autorizzazioni al trasporto, ma i loro carichi sono stati bloccati, e ad oggi non si ha idea dei tempi con cui verranno riattivate le autorizzazioni".



Botta ha quindi sottolineato che "fino a quel momento non sarà possibile garantire a molti importanti clienti questo servizio molto apprezzato e di alta qualità offerto dal porto di Genova. Altra questione riguarda il reale stato di conservazione dei nostri viadotti e di controllo".



Secondo il direttore generale di Spediporto questo "è un ulteriore importante segnale della necessità che l'Italia intervenga con urgenza ad aggiornare le proprie infrastrutture, così come avviene con ferrea puntualità e programmazione in tutto il mondo".