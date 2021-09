Caro bollette, Cingolani: "Mitigheremo gli aumenti per alcune categorie"

ansa

"Sappiamo che ci saranno aumenti nelle bollette (di luce e gas, ndr) e ci stiamo già muovendo per cercare di mitigare gli effetti per alcune categorie". Lo ha detto il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani. "Stiamo tentando di anticipare gli aumenti, senza perdere di vista la necessità di interventi strutturali da mettere in campo non solo a livello interno, ma anche europeo", ha spiegato a Il Corriere della Sera.