Bonus trasporti 2024: le agevolazioni regionali

Sempre in Lombardia sono previsti abbonamenti a condizioni agevolate per determinate categorie di persone. Si tratta della tessera “Io viaggio ovunque in Lombardia Agevolata" (Ivol Agevolata), un abbonamento annuale per i residenti in possesso di determinati requisiti che consente di viaggiare sui servizi di trasporto pubblico della regione, come autobus urbani e interurbani, tram, metropolitana, treni suburbani e regionali in seconda classe, funivie, funicolari, servizi di navigazione del lago d'Iseo. L'abbonamento va richiesto alla Regione Lombardia. Un'altra iniziativa è, infine, rivolta ai giovanissimi. Si tratta di “Io viaggio in famiglia” e prevede che gli under 14 viaggino gratis sui mezzi pubblici se accompagnati da un familiare in possesso di un biglietto o abbonamento valido.