Bonus Natale, 100 euro in arrivo con la tredicesima ma non per le coppie di fatto

Il Bonus Natale spetta quindi alle famiglie, anche monogenitoriali con figli a carico, ma solo in caso di vedovanza o se il figlio è affidato (o adottato) a un solo genitore o se l'altro genitore non l'ha riconosciuto. In tal caso non deve essere coniugato o essere in unione registrata, pur potendo convivere con altra persona. Le stesse condizioni - ha aggiunto il viceministro Leo - valgono quindi per la famiglia di fatto, non registrata.