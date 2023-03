Bonus trasporti al via, fino a 60 euro per viaggi su treni e bus: ecco a chi spetta e i requisiti

Assoutenti: in 5,4 milioni usano i mezzi pubblici

"Pur essendo un incentivo di piccolo importo e riservato ai cittadini con reddito inferiore ai 20mila euro, potrebbe rappresentare un aiuto per le fasce meno abbienti o i nuclei numerosi", spiega il presidente di Assoutenti Furio Truzzi. "In base agli ultimi dati Istat, ogni giorno 26,8 milioni di italiani usano mezzi di trasporto per recarsi a scuola o a lavoro, il 45,4% della popolazione residente. Di questi, 5,4 milioni fanno ricorso al trasporto pubblico. In particolare 1,2 milioni usano il treno, 1,9 milioni tram e bus, 807mila la metro e 1,5 milioni pullman o corriere".