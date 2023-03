Superbonus, verso la proroga al 30 giugno per le villette ma resta il nodo dei crediti incagliati

Sono giorni decisivi per sciogliere il nodo dei crediti incagliati derivanti da bonus edilizi. "Restiamo freddi sulla proposta che le banche possano utilizzare crediti di imposta in compensazione degli F24 dei loro clienti" aveva confermato la scorsa settimana il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, spiegando che "i numeri dell'Agenzia delle Entrate ci dicono che le banche e le assicurazioni sono lontane dall'aver assunto volumi di crediti d'imposta tali da non avere spazio per acquisire crediti". Il lavoro sulla misura per sbloccare i crediti incagliati va comunque avanti. In ogni caso la soluzione, riferiscono fonti parlamentari, non arriverà mercoledì in Commissione insieme alle annunciate riformulazioni su crediti 2022, su unifamiliari, edilizia libera e sismabonus, ma sarebbe attesa per la fine della settimana, probabilmente venerdì.

Conte: "Non si tradiscono gli impegni presi"

"Una politica seria non cambia le regole "a partita in corso" abbandonando poi i cittadini al loro destino. Il Governo non deve rinnegare gli impegni presi in campagna elettorale. Il M5S è in piazza a Roma a fianco di imprenditori, famiglie, lavoratori e professionisti che pagano l’avversione del Governo su Superbonus e misure per l'edilizia che hanno portato una enorme crescita, posti di lavoro e vantaggi ambientali a beneficio di tutti. Ora vanno sbloccati i crediti fiscali incagliati: non possiamo permettere che famiglie e operatori siano abbandonati alla disperazione. Ci batteremo fino all'ultimo, fino a quando non otterremo una soluzione". Così il leader del M5s ed ex premier, Giuseppe Conte, sceso in strada al fianco dei manifestanti a Roma. Analoga iniziativa è andata in scena a Genova.