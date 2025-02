Bonus ISCRO: a chi spetta nel 2025, cosa cambia e come ottenerlo

Per poter accedere al bonus è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso;

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

- non essere beneficiari di Assegno di inclusione;

- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno che precede quello di presentazione della domanda. Per esempio, se la domanda viene presentata nel 2025, il reddito da considerare è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2024. Quest’ultimo deve essere inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2022 e 2023;

- avere dichiarato nel 2024 un reddito non superiore a 12.648,00 euro, così come precisato nella Circolare Inps n. 25 del 29-01-2025;

- essere in regola con i contributi previdenziali obbligatori.