Non potranno ottenere il sussidio coloro che hanno altre tipologie di reddito. In particolare, l'Iscro non è prevista per chi percepisce redditi da lavoro dipendente o parasubordinato oppure da partecipazione a un'impresa. Infatti, l'agevolazione è prevista solo per gli iscritti in via esclusiva alla Gds Inps. Sono, inoltre, esclusi dal bonus i titolari di pensione diretta, Naspi o Dis-Coll, chi ha cariche elettive e/o politiche pagate, chi percepisce indennità di funzione oppure altri emolumenti diversi dal gettone di presenza. Importante: per poter chiedere e ottenere l'Iscro bisogna essere in regola con i versamenti previdenziali obbligatori.