Bonus asilo nido 2024 in scadenza: ecco entro quando si può fare domanda e come

Il tempo per chiedere il rimborso delle spese pagare per mandare il proprio figlio o i propri figli all'asilo nido scade il 31 dicembre 2024. La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica sul sito dell'Inps dal genitore, o da chi ha in affido il minore, che ha pagato le rette. Attenzione: è necessario essere in possesso di credenziali di identità digitale Spid di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Chi non ha dimestichezza con il web, può anche recarsi pressi i patronati e farsi aiutare. Nella domanda bisogna indicare le mensilità per le quali si chiede il contributo. I mesi per i quali si può chiedere il rimborso devono essere compresi tra gennaio e dicembre 2024. Si può chiedere un aiuto fino a un massimo di 11 mensilità e bisogna allegare i documenti che attestano l'avvenuto pagamento delle rette. Le ricevute dei pagamenti potranno essere inviate entro il 31 luglio 2025.