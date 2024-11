Bonus Natale, si valuta un'estensione della platea

Nel decreto fiscale potrebbe essere inserita una misura che estende la platea del cosiddetto "bonus Natale". La maggioranza starebbe valutando infatti l'ipotesi di allargare i destinatari dall'una tantum di 100 euro, in arrivo con le tredicesima per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro, coniugati e almeno un figlio fiscalmente a carico, oppure per i nuclei monogenitoriali, sempre con figlio a carico. La modifica potrebbe essere inserita in un emendamento del relatore alla normativa, in discussione in commissione al Senato.