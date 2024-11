Bonus Natale 2024, al via le domande: requisiti e come ottenerlo

Per i lavoratori del settore pubblico, qualora l'indennità risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo verrà recuperato in sede di conguaglio fiscale, a condizione che il rapporto di lavoro sia ancora in essere nel mese di febbraio 2025. In caso contrario, l'indennità verrà recuperata in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2024.