FdI: "Bonus studenti fino a 1500 euro nelle scuole paritarie", è polemica

I sindacati divisi - La Cigl non fa sconti: "E` un Governo che ha gettato la maschera e opera scientemente contro la scuola pubblica, calpestando la Costituzione. Motivo ulteriore per aderire alle iniziative di mobilitazione e allo sciopero generale del 29 novembre", commenta Gianna Fracassi, segretaria generale della Flc Cigl. Più possibilista, invece, è la Cisl: "Come Cisl Scuola siamo del parere che il sistema scolastico pubblico dentro il quale si colloca la scuola statale e la scuola paritaria debba essere sostenuto e valorizzato. E' importante che le famiglie, con meno possibilità economiche, siano sostenute nell'esercizio pieno del diritto allo studio dei propri figli. La scuola statale cosi come quella paritaria vanno valorizzate anche in una dimensione di sostegno da destinare alle famiglie in termini economici, sia per la frequenza scolastica che per l'acquisto di libri di testo, trasporti e mense". Così Ivana Barbacci, segretaria generale della Cisl Scuola.