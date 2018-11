foto Ansa

12:28

- Quasi sette milioni, per la precisione 6,8, dipendenti con contratto scaduto. Oltre uno su due, tra pubblico e privato. E' il dato comunicato dall'Istat, precisando che sono il 52,7% del totale, in lieve aumento dal 52,1% di giugno. In 3,9 milioni lavorano nel settore privato, dove la quota in attesa del rinnovo è addirittura quadruplicata rispetto a luglio 2012 passando dal 9,4% al 38,1%.